Sky - Ciciretti verso l'Empoli: incontro con il Napoli per chiudere

Fuori dai progetti dal Napoli, Amato Ciciretti andrà via in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sono diversi club in Serie B, con l'Empoli in pole su tutti. Il ds Accardi sta continuando a muoversi tanto e nelle prossime ore incontrerà il club azzurro per provare a chiudere per l'ex Benevento, sul quale l'interesse s'era palesato già nei giorni scorsi. In queste ore l'Empoli prova a stringere per portare a termine la trattativa. A riportarlo è Sky Sport.