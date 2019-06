Sky - Clausola Koulibaly già attiva, ma non vuole andar via: sarà il più pagato della rosa

La clausola di Kalidou Koulibaly, fissata a 150 milioni, è già attiva. A riportarlo è Francesco Modugno di Sky Sport a Radio Kiss Kiss Napoli, che ricorda come lo scorso anno il Manchester United si spinge fino a 108 milioni di euro (e 8 milioni d'ingaggio a lui), ma la società azzurra benne la forza di trattenerlo. E probabilmente anche quest'anno riuscirà a tenerselo stretto. A breve il centrale diventerà il giocatore più pagato della rosa ed è per questo che non pare per niente intenzionato a lasciare Napoli.