Sky - Con chi trattare Veretout? Neo-presidente Fiorentina torna negli Usa e non c'è ds: mercato fermo

Nonostante il cambio di presidenza, la Fiorentina sembra ancora lontana da poter avviare le trattative di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Commisso ripartirà per gli Usa già domani, per poi tornare a fine mese. Da capire se il braccio destro Barone farà lo stesso percorso perché non c'è più un ds - Corvino infatti dovrebbe andar via - e quindi bisogna capire di chi sarà l'operatività sul mercato. Inevitabilmente un rallentamento di tutte le possibile trattative di mercato, a partire da Chiesa e Veretout.