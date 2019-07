Sky - Con Raiola si è parlato anche di Lozano: problema principale questione diritti d'immagine

“James il Napoli vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto, questo permetterebbe dunque di spendere denaro nell’immediato”. Parla così Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte: “Non escluso che nelle chiacchierate con Raiola fatte con Manolas non escludo che si sia parlato anche di Lozano. Il vero problema per Lozano è legato alla questione sui diritti d’immagine, con il calciatore che è una vera star in Messico è guadagna tantissimo con le sponsorizzazioni. Dovessero arrivare James e Lozano credo che il Napoli cederebbe Verdi, Ounas e Younes".