Sky conferma: "Ci sono difficoltà per il rinnovo di Fabiàn e al Barcellona piace da tempo"

Dalla Spagna, in particolare Mundo Deportivo, è stata rilanciata la notizia di un Barcellona sulle tracce di Fabiàn, con il centrocampista che avrebbe così congelato le trattative per rinnovare con il Napoli. Ecco il pensiero di Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte: “Che ci siano delle difficoltà per il rinnovo di Fabiàn è evidente, altrimenti sarebbe già stato completato. Allo stesso modo, sappiamo da tempo che piace molto al Barcellona”.