Sky conferma: niente James per l'Atletico! Preso Rodrigo da Valencia per 60mln

Non sarà James Rodriguez il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid, ma Rodrigo. L'anticipazione di Marca della giornata di ieri sul nuovo pressing per l'attaccante brasiliano ha trovato conferme nella giornata di oggi: secondo Sky Sport il giocatore si trasferirà da Simeone per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. La decisione è stata presa direttamente dal presidente del club valenciano, Anil Murthy, che adesso si guarda intorno per trovare il nuovo attaccante per Garcia Toral.