Sky conferma: riflessione profonda del Napoli su Ancelotti, non si escludono dimissioni

C'è una riflessione profonda del Napoli sul futuro del proprio allenatore. Carlo Ancelotti è in bilico e, come conferma Sky Sport, la proprietà sta facendo le sue valutazioni. Le indiscrezioni delle ultime ore sono abbastanza fondate - dice l'emittente satellitare - e quindi Gennaro Gattuso sembrerebbe il favorito per la panchina azzurra. Anche lo stesso Ancelotti non ha escluso l'eventualità in conferenza stampa. Non è da escludere anche che il tecnico di Reggiolo possa rassegnare le dimissioni, vista la situazione, qualora non dovessero arrivare segnali incoraggianti dal campo.