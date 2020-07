Sky - Contatti Napoli-Maiorca per il gioiello Romero: da battere la concorrenza di 2 top club

Sono ore infuocate quelle del Napoli sul calciomercato. Osimhen, Nunez e poi la stellina del Maiorca Luka Romero, considerato un vero e proprio fenomeno tanto da esordire tra i professionisti a soli 16 anni: "Sul taccuino di Giuntoli c’è anche Luka Romero, attaccante del Maiorca classe 2004 (il più giovane ad esordire tra i professionisti nei top 5 campionati europei, a 15 anni e 219 giorni). Il suo profilo interessa molto in Spagna con Atletico Madrid e Barcellona in prima fla; in Italia il Napoli ha chiesto informazioni".