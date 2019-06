Sky - Contropartite per Manolas: alla Roma piace Diawara ma la valutazione del Napoli è troppo alta

Aggiornamenti sulla trattativa con la Roma per Manolas, difensore individuato come sostituto del partente Albiol. Si ragiona anche sulle contropartite tecniche. Sky riferisce che il Napoli ha messo sul piatto Amadou Diawara. Alla Roma piace il centrocampista ex Bologna ma considera troppo alta la valutazione di 25 milioni. I giallorossi vorrebbero Mertens, ma il Napoli dice no. Potrebbe essere inserito nella trattativa, a questo punto, Mario Rui.