Sky - Da Rodrigo alla vecchia idea Icardi: il Napoli segue 4 attaccanti

Il punto sul mercato degli attaccanti direttamente da uno degli esperti del settore di Sky Sport. Luca Marchetti ha dato aggiornamenti sulle trattative azzurre ai microfoni di Radio Marte: "Mario Rui e Verdi per Belotti non credo basti al Torino che se proprio dovrà vendere l'attaccante, proverà a recuperare liquidi. Zapata è in lista, ma il pensiero su Icardi resta. Rodrigo e Lozano sono diversi, ma comunque attaccanti che piacciono La trattativa non è decollata con l'Atalanta, ma ci sono tanti calciatori in ballo tra Zapata, Inglese, Castagne e quindi l'asse Atalanta-Napoli è calda".