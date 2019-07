Sky - De Ligt-Juve, è fatta: operazione da 75 mln, organizzate le visite mediche

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio di De Ligt alla Juventus. A confermare il portale gianlucadimarzio.com: "De Ligt sarà un giocatore della Juventus. È fatta per il passaggio del difensore olandese alla Juventus, che domani in tarda serata arriverà direttamente a Torino. Risolti gli ultimi problemi e accettate le garanzie e i termini di pagamento, per un'operazione dal valore complessivo di 75 milioni tra parte fissa e bonus. Le visite mediche di rito sono previste per mercoledì, poi De Ligt potrà unirsi ai compagni e mettersi a disposizione di Sarri".