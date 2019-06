Sky - De Ligt, la Juve la spunta sul PSG garantendo una clausola da 150mln: tutte le cifre

Mosse in difesa per la Juventus. Con un obiettivo ben chiaro in testa: De Ligt. Le parti sono molto più vicine, l'accordo è sui 5 anni di contratto a 12 milioni di euro (bonus compresi) con una clausola rescissoria da 150 milioni a salire al termine di ogni stagione. Questo particolare è risultato determinante nel duello col Paris Saint-Germain, perché le clausole sono vietate in Ligue 1: la società di Parco dei Principi sta cercando soluzioni alternative ma i tempi stretti stanno favorendo la Juve. Intanto, Raiola ha avvisato Overmars e l'Ajax dell'accordo raggiunto e da oggi partirà la trattativa tra i club, che può essere lunga e piena di insidie. L'Ajax parte da una richiesta di 75 milioni, cioè la cifra che garantiva il Psg.