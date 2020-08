Sky, Di Marzio: "Bernardeschi continua a rifiutare Napoli, la Juve valuta alternative a Milik"

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, per WilliamHillNews ha scritto, sul mercato della Juventus: "Con Milik è già stata raggiunta una base d’intesa, ma l’idea della Juve è quella di scambiarlo con Bernardeschi, giocatore che al Napoli piace ma che non ha ancora deciso il suo futuro. Il polacco resta l’obiettivo principale, ma sono diversi i nomi seguiti per l’attacco: tra questi l’ex Alvaro Morata, Zapata dell’Atalanta (costi elevati), Dzeko (che la Roma non vuole cedere) e Jimenez del Wolverhampton. C’è poi la suggestione Lacazette dell’Arsenal, considerato l’alternativa migliore a Milik per il rapporto qualità-prezzo".