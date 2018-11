Sky, Di Marzio: "Insigne a vita? È la sua volontà e quella del Napoli, ma nel calcio di oggi è dura..."

Gianluca Di Marzio ha parlato del momento di Lorenzo Insigne in azzurro nel corso di Sky Sport: "Insigne a vita nel Napoli? Credo sia una sua volontà e anche del Napoli. Insigne rappresenta il Napoli anche come immagine a livello internazionale, ma nel calcio di oggi la mano sul fuoco faccio fatica a metterla per chiunque"