Sky, Di Marzio: "Nessun offerta seria del Napoli per Ibra. Solo il Milan è uscito allo scoperto..."

Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Zlatan Ibrahimovic. L'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky Calcio Show ha dato le ultime sul futuro dello svedese: "Il si definitivo al Milan non è ancora arrivato. Lo svedese ha preso tempo sino ai primi di dicembre. Il Napoli non si è mosso ancora con un'offerta seria, solo il Milan è uscito allo scoperto incontrando Raiola ma l'offerta fatta dai rossoneri non è quella che Ibra vorrebbe. Zlatan vuole essere pagato per quello che vale".