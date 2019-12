Sky, Di Marzio: "Regista? Arriverà! Torreira complicato, ora gioca e ad Arteta piace..."

Il Napoli deve per forza attingere dal mercato di gennaio per regalare il regista a Gattuso per il suo 4-3-3. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ne ha parlato nel corso del pre-partita: "Si andrà a cercare nelle varie squadre il regista che arriverà a gennaio. Il primo nome sarebbe Torreira, ma adesso all'Arsenal sta giocando e al nuovo allenatore Arteta piacciono i giocatori tecnici come lui, questo rende tutto più complicato".