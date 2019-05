Sky - Diawara, cessione probabile se resta Allan: quattro i nomi per sostituirlo

Tiene banco il mercato in casa Napoli. L'equilibrio in casa azzurra si svilupperà tra acquisti e cessioni, e bisognerà capire proprio su quale strategia si baserà la prossima finestra di calciomercato. Ne ha parlato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se resta Allan, con Zielinski e Fabian, a centrocampo credo si cederà Diawara per un giovane con visione di calcio. Uno tra Bennacer, Almendra, il '99 Elmas o un altro nome che uscirà come quarto centrocampista".