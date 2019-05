Sky - Dopo Di Lorenzo può arrivare Castagne: definite le coppie di terzini

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha aggiornato le trattative del Napoli per quel che riguarda la difesa: "Sulle fasce, con Di Lorenzo in arrivo, c'è l'accordo con Castagne ma bisogna convincere l'Atalanta a chiudere la trattativa su una cifra tra i 12 e i 13 milioni. Le coppie di terzini dovrebbero essere a quel punto Ghoulam-Castagne a sinistra e Malcuit-Di Lorenzo a destra. Per il francese ex Saint Etienne ci sono alcune offerte, tra cui il già citato Sassuolo; se dovesse partire,Trippier resta ancora una strada percorribile".