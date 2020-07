Sky - Dopo l'attacco il Napoli sistemerà la difesa: stabilità una priorità

Il Napoli è molto attivo sul mercato, specie per quel che riguarda il reparto avanzato che dovrebbe restare orfano di Callejon e Milik. Ma, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, una delle priorità resta il terzino sinistro. Il solo Mario Rui, con Hysaj alternativa adattata, non basta. Per questo nei prossimi giorni sono attese novità anche per quel che concerne la difesa.