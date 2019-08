Sky - Dopo Lozano possibile il colpo Icardi: il suo arrivo aprirebbe ad una cessione in attacco

Il Napoli e Mauro Icardi, affare possibile? Sì, secondo Sky Sport, che riferisce gli ultimi aggiornamenti sul mercato azzurro. Per arrivare al bomber argentino bisogna attendere, anche perché il club azzurro ha delle cessioni da concludere per racimolare un bel tesoretto per dare l'assalto anche all'ex numero nove dell'Inter dopo l'affare-Lozano, considerando che gli altri obiettivi (James e Llorente) arriverebbero a costo zero (per il colombiano De Laurentiis non si muove dal prestito).

CAMBIANO LE GERARCHIE - L'arrivo di Icardi - riferisce l'emittente satellitare - cambierebbe poi le gerarchie in attacco e potrebbe aprire a qualche cessione nella batteria offensiva azzurra.