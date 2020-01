Sky - Due azzurri in uscita: Gaetano verso la Cremonese, su Younes forte il Torino

Il Napoli lavora per il mercato in uscita. Dopo gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, il club partenopeo sta lavorando per far partire gli esuberi che non rientrano nei piani di Gennaro Gattuso per il prosieguo della stagione. Come raccontato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale', sono due gli azzurri in uscita: il primo è Gianluca Gaetano che andrà alla Cremonese, mentre su Amin Younes sarebbe sempre caldo l'interesse del Torino.