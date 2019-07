Sky - Elmas, ci siamo: oggi arrivano le firme sul contratto

L’indizio social con il saluto al Fenerbahce era chiaro e sanciva l’imminente arrivo a Napoli di Elif Elmas. Oggi è il giorno delle firme. In giornata infatti ci sarà la definitiva chiusura della trattativa, con il giocatore macedone che sarà così pronto per unirsi al Napoli. Nuovo rinforzo dunque per il centrocampo di Ancelotti dopo l’imminente partenza di Rog con destinazione Cagliari. Lo riporta sul suo sito Gianluca Di Marzio.