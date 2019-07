Sky - Elmas, settimana prossima si può chiudere: Davide Ancelotti pazzo del macedone

Elif Elmas è stato il nome caldo della giornata in casa Napoli. Le ultime novità le ha fornite Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale': "Per Elmas, per il quale Davide Ancelotti impazzisce calcisticamente, c'è ancora una differenza tra quanto chiede il Fenerbahce, 20 mln, e quanto offre il Napoli, 13-14 mln. La settimana prossima si può chiudere".