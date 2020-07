Sky - Erede di Callejon, si sfoglia la margherita: 3 i principali indiziati

Il Napoli continua a essere molto attivo sul fronte mercato. Come riferisce la redazione di Sky Sport la società di De Laurentiis continua a monitorare la situazione degli esterni offensivi per trovare l'erede di Callejon. I nomi principali sono Lucas Moura del Tottenham, Cenzig Under della Roma e Federico Bernardeschi della Juventus. Tutti e tre possono essere delle contropartite tecniche in caso di cessione di Milik.