Sky - Esuberi Juventus, tentativo PSG per Mandzukic ma il croato non vuole andare via

Gli infortuni di Mbappé e Cavani spingono il PSG a guardarsi intorno e cercare alternative per l’attacco. In questo senso la società francese ha mosso i primi passi verso Mario Mandzukic. Secondo Sky Sport, il club parigino ha avviato i contatti con i bianconeri, ma Mandzukic non è un giocatore da trasferimento negli ultimi giorni di mercato: sta valutando la situazione ma potrebbe decidere di rimanere a Torino per poi valutare le opzioni per il futuro solo a gennaio.