Sky - Everton e Azmoun obiettivi secondari: il Napoli cercherà prima alternative europee

Il Napoli è concentrato sulla ripartenza del campionato, ma la direzione sportiva sta monitorando anche il mercato in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi, tra cui quelli dell'attaccante dello Zenit Sardar Azmoun e l'esterno offensivo del Gremio Everton. Entrambi sono profili tenuti sotto osservazione, ma per ora non vanno considerati dei veri e propri obiettivi, secondo Sky Sport.

ALTERNATIVE EUROPEE - La valutazione dell'iraniano classe '95 che gioca in Russia è di 30 milioni di euro e il Napoli lo tiene tra i candidati, così come il brasiliano classe '96. Ma l'intenzione della società, visto il mercato dilatato nei tempi (potrebbe terminare ad ottobre), è quella di cercare prima un'alternativa europea. Sia Azmoun che Everton sono infatti extracomunitari e bloccherebbero quindi la casella da extracomunitario del Napoli, che per questo potrebbe fiutare altri affari. In caso contrario, potrebbe lanciarsi a capofitto su questi due profili, ma solo in un secondo momento.