Sky - Fabian non andrà via a gennaio: possibile cessione solo in estate

Due centrocampisti in arrivo non vogliono dire che uno andrà via. O, meglio, non significa che partirà un big in questo mercato di gennaio. Gaetano andrà a giocare, ma Fabian Ruiz resterà quasi certamente al Napoli. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui sarebbe da escludere una partenza dello spagnolo in questa finestra di mercato. A giugno, invece, sarà poi tutt'altra storia: sulle sue tracce ci sono le big di Spagna e non solo, per questo una cessione in estate è sicuramente un'ipotesi accreditata.