Sky - Fine ciclo fisiologica: rivoluzione Napoli partirà da grandi cessioni per 200mln

Il Napoli ha più di un calciatore che sarà coinvolto in uscita. Fisiologicamente è arrivato alla fine di un ciclo - riferisce Sky Sport 24 - tra qualche giocatore alle prese con scelte di vita, richieste importanti da cogliere o la carta d'identità che si fa sentire. Il Napoli potrebbe avere un tesoretto da incassare intorno ai 200mln, almeno per le valutazioni prima dello stop, con Koulibaly richiesto dalla Premier, United e Liverpool ma anche Psg, poi c'è Allan che ha mercato (c'è anche l'Everton dell'ex Ancelotti), poi Milik che ha mercato in Italia ed all'estero, Ghoulam può rilanciarsi altrove. Tante valutazione da fare insieme. La rivoluzione è già iniziata a gennaio, prima dei grandi investimenti si passerà da qualche ricca cessione.