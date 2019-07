Sky - Fiorentina scatenata, contatti con l'Inter per Nainggolan! Affare che può concretizzarsi

La Fiorentina, prima squadra ad affrontare il Napoli nel prossimo campionato, è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso per Boateng e Lirola dal Sassuolo, ora tratta con l'Inter la clamorosa cessione di Radja Nainggolan. Secondo Sky Sport ci sono stati contatti in queste ore e la trattativa può anche concretizzarsi. Si tratterebbe, nel caso, di un rinforzo di valore per i viola di Montella.