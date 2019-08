Sky - Fiorentina, trattativa ad oltranza con lo svincolato Ribery: va avanti da 40 giorni

Una trattativa ad oltranza, i lavori che proseguono perché la Fiorentina sta facendo di tutto per il suo sì definitivo. Anche oggi ci sono stati contatti per tutto il giorno tra il club viola e Ribery, il colpo al quale la Fiorentina sta lavorando da quasi quaranta giorni, visto che il primo approccio risale al 13 luglio.

La Viola - scrive Di Marzio di Sky - contava di avere l'ok definitivo del francese già stasera ma ancora si lavora ad alcune problematiche da risolvere. Insomma, si tratta a oltranza per definire questo affare. Ancora adesso sono al lavoro avvocati e fiscalisti per sciogliere gli ultimi nodi legati ad alcune garanzie economiche e al fatto che Ribery vorrebbe portare con sé il suo fisioterapista di fiducia, Bianchi, conosciuto grazie a Luca Toni che aveva portato al Bayern. L'offerta della Fiorentina al francese è di un biennale a 4 milioni. Il club continua a lavorare per questo colpo, per ottenere quel 'sì' di Ribery.