Sky - Gabriel-Arsenal ai dettagli: per il Napoli la pista sembra essere sfumata

La pista che porta a Gabriel Magalhaes sembra essere sfumata. A scriverlo, tramite il proprio sito ufficiale, è l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, secondo cui anche oggi l'Arsenal ha lavorato con l'entourage del difensore del Lille per definire i dettagli dell'accordo. Con la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City che non si chiude, il Napoli non può accelerare per il brasiliano.