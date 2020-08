Sky - Gabriel-Arsenal, tutto fatto: completate visite mediche, ora la firma

Arrivano novità riguardo il destino di Gabriel Magalhaes, difensore accostato al Napoli nel corso delle scorse settimane, per il quale sembra consolidarsi il passaggio all'Arsenal. Ne ha parlato Fabrizio Romano, collega di Sky Sport, attraverso Twitter: "Gabriel Magalhães ha completato le sue visite mediche con l'Arsenal oggi a Londra. È con i suoi agenti ora pronto a firmare il suo contratto fino a giugno 2025 e finalmente sarà annunciato come nuovo giocatore dell'Arsenal. Eccoci confermato".

Gabriel Magalhães has completed his medicals with Arsenal today in London. He’s with his agents now ready to sign his contract until June 2025 and finally going to be announced as new Arsenal player. Here-we-go confirmed. ️ #AFC #Arsenal #transfers