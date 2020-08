Sky - Gabriel, futuro nei prossimi giorni: ci sono anche due club inglesi

Nei prossimi giorni Gabriel Magalhães, difensore del Lille, deciderà quale sarà il suo prossimo club. Secondo quanto riferisce su Twitter il giornalista Sky Fabrizio Romano, sul giocatore c'é anche l'interesse di due club della Premier. Quattro giorni fa si era fatto avanti l'Arsenal mentre tre giorni fa il Manchester United aveva avuto un avvicinamento con i suoi agenti. Il Napoli invece ha già l'accordo con il Lille e col calciatore e deciderà se andare avanti con l'acquisto in caso di un'uscita importante in difesa.

Napoli, Arsenal and just approach by Man Utd with his agents (not yet with Lille)