Sky - Gabriel, il Napoli non insiste sul difensore: 2 i motivi principali

Non solo Osimhen, con il Lille è aperto anche il discorso per il difensore centrale Gabriel. A riferirlo è la redazione di Sky Sport secondo cui il Napoli non sta insistendo per due motivi: Koulibaly rimarrebbe a Napoli a vita, basta che lo chiedono, inoltre sia Osimhen che Gabriel sono extracomunitati e il Napoli non vorrebbe occupare entrambi gli slot a mercato ancora non iniziato.