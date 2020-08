Sky - Gabriel, l'Arsenal ha alzato l'offerta: fiducia per la firma

Aggiornamenti sulla trattativa Gabriel li riferisce su Twitter il giornalista Sky Fabrizio Romano: "Questa sera l'Arsenal ha aumentato la sua offerta per Gabriel Magalhães. Stanno spingendo per convincerlo perché il Napoli aspetta ancora la situazione di Koulibaly e il Manchester United non è ancora in contatto con il Lille. La proprietà dell'Arsenal si sente ora “fiduciosa” di firmare col brasiliano".

Arsenal have increased their bid to Gabriel Magalhães tonight. They’re pushing to convince him because of Napoli still waiting for Koulibaly situation and Man Utd not in contact with Lille yet. Arsenal board is feeling now “confident” to sign the Brazilian CB. ️ #Gabriel #AFC