Sky - Gabriel prenotato, Allan via e 3 esterni offensivi seguiti: ultime sul mercato

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, per WilliamHillNews ha scritto, sul mercato del Napoli: "Salutato Callejon, tra gli esterni offensivi piace Josip Brekalo del Wolfsburg: oltre a lui, anche Under della Roma, Bernardeschi (possibile contropartita nell’operazione Milik-Juve) e Boga sono sul taccuino di Giuntoli. Per il ruolo di terzino sinistro piace Sergio Reguilón, valutato 20/25 milioni dal Real Madrid; come centrale invece “prenotato” Gabriel del Lille: gli azzurri affonderanno nel caso di addio di Koulibaly, obiettivo del City. In uscita anche Allan, che piace ad Atletico Madrid e Dortmund".