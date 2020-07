Sky - Giuntoli molto attivo sul mercato: ecco tutti i nomi in orbita Napoli

Non solo la gara di campionato tra Napoli-Milan. Come riferisce la redazione di Sky Sport gli azzurri continuano ad essere molto attivi sul mercato. Il nome principale resta quello di Victor Osimhen, l'attaccante del Lille ancora non ha dato l'ok definitivo per un'operazione di circa 70 mln. La società azzurra sta provando a inserire Ounas nell'affare.

GLI ALTRI NOMI - Per il pacchetto arretrato, se dovesse uscire Kalidou Koulibaly gli azzurri si fionderebbero su uno tra German Pezzella, difensore della Fiorentina e Gabriel del Lille. Per il centrocampo, il nome in pole per sostituire Allan resta ancora Dominic Szoboszlai, stellina classe 2000 del Salisburgo.