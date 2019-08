Sky - Hellas, Tutino ha firmato: ora manca solo l'ufficialità

Nuovo rinforzo in attacco per il Verona. Gennaro Tutino ha firmato con il club gialloblù e per l'ufficialità non resta che aspettare i contratti controfirmati dal Napoli. La formula del trasferimento è quella del prestito secco per l'esterno d'attacco classe '96 che ora si aggregherà al resto dei compagni a Peschiera.