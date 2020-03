Sky - Hysaj, prima il rinnovo poi la scelta sul futuro: si deciderà in estate

Elseid Hysaj ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e la volontà del Napoli sarebbe quella di rinnovarglielo. E' questo quanto riportato da Sky Sport, secondo cui per il terzino albanese si troverà un accordo. Poi le parti (Napoli, Hysaj e il suo agente Giuffredi) decideranno insieme, in estate, se l'ex Empoli sarà ceduto e resterà in azzurro anche per la prossima stagione.