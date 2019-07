Sky - Hysaj resta sul piede di partenza: richieste dalla Premier e due big di Serie A

Resta caldo anche il mercato in uscita in casa Napoli, fonte indispensabile per poter lavorare sulle operazioni in entrata. Queste le ultime raccontate da gianlucadimarzio.com: "Presente nel ritiro del Napoli anche Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj. Il terzino albanese potrebbe essere in uscita: richieste dalla Premier e in Italia da Roma e Juve".