Sky - I perni da cui ripartire: Gattuso si è speso in prima persona per il rinnovo di tre azzurri

Il futuro del Napoli andrà di pari passo a quello di Rino Gattuso, tant'è che insieme si ragiona anche sulla rosa del futuro. E ci sono tre calciatori per i quali l'allenatore calabrese s'è speso in prima persona, stando a quanto riferito da Sky Sport: Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Dries Mertens. Il tecnico azzurro vuole ripartire da loro e il Napoli s'è preso l'impegno di raggiungere un'intesa per i tre prolungamenti al più presto.