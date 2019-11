Sky - Ibra, il Napoli non si è ancora mosso: il suo futuro sarà deciso a dicembre

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso se appendere gli scarpini al chiodo o concedersi un'altra avventura nella sua lunga carriera. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui l'attaccante svedese scioglierà le riserve entro dicembre, prima di scegliere eventualmente la sua destinazione. In Italia il Bologna ha mosso passi concreti, sta insistendo. Mihajlovic lo chiama in continuazione e Ibra gli ha chiesto di aspettare fino a dicembre. Il Napoli non è ancora sceso davvero in campo e non è detto che lo faccia.