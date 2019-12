Sky - Ibra lontano dalla Serie A: troppo alte le pretese dello svedese

Futuro che vaga ancora nell'incertezza più assoluta quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese secondo quanto riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio non avrebbe ancora sciolto le riserve relativamente alla sua nuova squadra. Un suo ritorno in Serie A, col passare delle settimane sembra meno probabile. Il Bologna non può sostenere lo sforzo economico per prendere lo svedese, il Napoli non ha mai fatto un'offerta concreta mentre il Milan resta fermo all'offerta fatta a Raiola che non soddisfa le pretese dell'attaccante ex L.A. Galaxy.