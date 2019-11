Sky - Ibra-Napoli, affare complicato per costi ed età: svedese tentato dal Milan

Zlatan Ibrahimovic, un nome tanto chiacchierato anche a Napoli nell'ultimo periodo. Colpa di alcuni rumors di mercato e dell'apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, infatti, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. I tavoli aperti per Ibra adesso sono quelli con Bologna e Milan. I rossoneri sono la tentazione maggiore, per lui e per la famiglia. Il Napoli rappresenterebbe una sfida intrigante, ma Ancelotti dispone di tanti uomini in attacco.