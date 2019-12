Sky - Ibra tra Napoli e Milan, ma non c'è ottimismo: i due club hanno un timore

Zlatan Ibrahimovic e un futuro ancora tutto da scrivere. Un argomento di stretta attualità che viene trattato nel suo editoriale per TMW anche dal giornalista Sky Luca Marchetti, che scrive così dello svedese: "Ancora non ha deciso. In Italia rimangono in piedi le soluzioni Milan e Napoli, appunto. Da nessuna delle due parti si respira ottimismo, come si si avesse paura di rimanere "bruciati". Anche perché le richieste economiche e di durata dello svedese non sono banali".