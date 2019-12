Sky - Ibrahimovic-Napoli: parole di ADL sembrano chiusura definitiva

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto sul futuro di Ibrahimovic in chiave Napoli: “Le parole di De Laurentiis chiudono in maniera definitiva la pista Ibrahimovic per il Napoli. La moglie del calciatore voleva andare a Milano, Zlatan continuava a sperare nella pista Napoli. Poi è chiaro che se prendono Ibrahimovic a Gattuso cambia anche modulo e non gioca più col 4-3-3 ma con le due punte. Milan? Il club si aspettava segnali dal calciatore, il fatto che lui non si decida sta raffreddando anche la pista rossonera”.