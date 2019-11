Sky - Ibrahimovic non andrà all'Hammarby: la verità sul post social

Zlatan Ibrahimovic non vestirà la maglia dell'Hammarby: lo afferma con decisione Sky, specificando che il post di stamane si riferisce solo ad esclusivamente ad una iniziativa commerciale che potrebbe riguardare la famiglia Ibrahimovic in futuro. Non il destino calcistico dell'asso svedese invece, che in Italia è cercato da Milan e Bologna in particolare.