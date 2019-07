Sky - Icardi apre a Napoli e Roma: l'argentino sta studiando il progetto giallorosso

Con Lukaku sempre più vicino alla Juventus, l’Inter spingerà per l’arrivo di Dzeko. Una trattativa in cui potrebbe rientrare anche Icardi, che dopo aver visto sfumare il possibile passaggio in bianconero è alla ricerca di una nuova sistemazione.

L’argentino, secondo Gianluca Di Marzio che lo scrive sul suo sito, ha aperto ad altre offerte, tra cui quelle di Roma e Napoli. Per questo nella trattativa Inter-Dzeko potrebbe rientrare Maurito, che avrebbe l'ultima parola dopo aver studiato il progetto giallorosso.

Per Dzeko Roma e Inter erano ancora distanti, anche se il bosniaco rimane la pista più percorribile per i nerazzurri. I tempi del possibile scambio Dzeko-Icardi non sarebbero comunque brevi perché ci sarebbe da attendere prima la definizione del passaggio di Lukaku alla Juve e bisognerebbe capire se l'argentino aprirà del tutto alla Roma.