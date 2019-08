Sky - Icardi, il Napoli ha fretta di capire: proposta strutturata all'argentino, la situazione

Francesco Modugno, collega di Sky Sport, ha parlato delle ultime in casa Napoli, toccando in particolare il tema Icardi, sulle frequenze di Sky Sport 24: "Non c'è un ultimatum ma il Napoli ha fretta di capire, sopratutto se c'è un'apertura di Icardi. La proposta del Napoli è molto strutturata e l'entourage del giocatore la conosce bene. De Laurentiis lascerebbe ad a Icardi una buona parte dei diritti d'immagine".