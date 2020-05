Sky - Icardi-Psg, tutto fatto per il riscatto: domani gli ultimi dettagli, le cifre

Dopo una serie di tira e molla, sembra ormai tutto fatto per il riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint Germain: come rivelato da Gianluca Di Marzio attraverso Twitter, domani dovrebbero essere ratificati gli ultimi dettagli per un operazione che porterà nelle casse dell'Inter 50 mln più 7 di bonus. Esperienza in Francia, dunque, che sembra destinata a continuare per l'attaccante argentino, accostato anche al Napoli nel corso degli scorsi mesi.

